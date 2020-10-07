نادال يواجه شوارتمان في نصف نهائي رولان غاروس

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
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حجز الإسباني رافائيل نادال مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الرابعة توالياً، والثالثة عشرة في مسيرته، ليواجه في العقبة قبل الأخيرة أمامه نحو اللقب العشرين في الغراند سلام، الأرجنتيني دييغو شوارتمان، في لقاء ثأري لبطل الأعوام الثلاثة الماضية.



مرة جديدة ورغم الموسم المضطرب وغيابه عن الملاعب منذ مارس (آذار) بسبب جائحة "كوفيد-19"، وحتى الشهر الماضي حين شارك في دورة روما الألف نقطة للماسترز، حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد شوارتمان بالذات، أكد نادال أنه "ملك" رولان غاروس دون منازع رغم معاناته للخروج فائزاً من مباراته، والإيطالي الشاب يانيك سينر 7-6 (7-4) و6-4 و6-1.



ويسعى نادال الى لقبه الثالث عشر في 16 مشاركة في البطولة الفرنسية، والأهم من ذلك معادلة الرقم القياسي في البطولات الكبرى المسجل باسم السويسري روجر فيدرر (20 لقباً)، الذي يغيب عن البطولة بداعي الإصابة.

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