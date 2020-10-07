16 منتخباً أوروبياً يحلمون بالتأهل ليورو 2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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تحلم العديد من المنتخبات الأوروبية في حجز مقعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2020"  من خلال فعاليات الدور الفاصل الذي تقام فعالياته غداً الخميس.

ويخوض 16 منتخباً فعاليات هذا الدور الفاصل، حيث تقام غداً الخميس ثماني مباريات في الجولة الأولى من هذا الدور الفاصل، بواقع مباراتين في كل مسار من المسارات الأربعة التي قسمت إليها فعاليات الدور الفاصل.

ويلتقي المنتخب الإيسلندي نظيره الروماني، كما تلعب بلغاريا مع المجر في المسار الأول، حيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين ليلتقيا سوياً في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على إحدى بطاقات التأهل لكأس الأمم الأوروبية.

وينطبق هذا أيضاً على كل من المسارات الثلاثة الأخرى، حيث يلتقي المنتخب البوسني مع إيرلندا الشمالية، والمنتخب السلوفاكي مع نظيره الإيرلندي في المسار الثاني.

وفي المسار الثالث، يلتقي المنتخب الإسكتلندي نظيره الإسرائيلي، كما يواجه المنتخب النرويجي نظيره الصربي، بينما يشهد المسار الرابع مباراتي جورجيا مع بيلاروسيا، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

وما زالت أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، حيث تقام هذه المباريات وسط إجراءات صحية مشددة.

ولكن فرصة التأهل تبدو كبيرة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يحتاج كل منتخب من هذه المنتخبات 16 إلى الفوز في مباراتين فقط للعبور إلى البطولة الأوروبية.

التي حرص الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على إقامتها في أنحاء متفرقة من القارة، احتفالاً بمرور 60 عاماً على انطلاق النسخة الأولى من البطولة الأوروبية في 1960.

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