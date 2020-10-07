رئيس فالنسيا يرد على هجوم الجمهور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قال أنيل مورتي رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني لم يتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بسبب تراجع الإيرادات بواقع 100 مليون يورو أي ما يعادل 117 مليون دولار أمريكي.


وصب جمهور الخفافيش غضبهم على إدارة النادي بسبب عدم إبرام أي صفقات قبل إنتهاء فترة الإنتقالات يوم الإثنين الماضي على الرغم من السماح لثمانية لاعبين بالرحيل خلال الصيف الجاري.


وأبلغ مورتي موقع ناديه الثلاثاء أنه تم البدء في موسم جديد وتحدي صعب للغاية حيث لم تسمح الإيرادات بإبرام تعاقدات جديدة.


وأضاف " كان علينا التأقلم مع وجود 100 مليون فقط بدلاً من 200 وكان هناك هدفان الأول تخفيض قيمة التشكيلة لحل مشكلة الـ100 مليون المفقودة.


والحل الثاني تدعيم الفريق في الوقت ذاته لكننا لم ننجح في خفض قيمة التشكيلة بما يكفي ما جعل من المستحيل إبرام أي صفقات أو إنتدابات جديدة.




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