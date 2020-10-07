رئيس الوزراء الأرميني يتحدث عن هجوم إرهابي تشنه أذربيجان وتركيا على بلاده

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه هجومًا إرهابيًا تشنه أذربيجان وتركيا.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "ما تقوم به تركيا استمرار للإبادة الأرمينية ومحاولة لاستعادة الامبراطورية العثمانية".

 

وقد اتهم الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ.

 

وقال الرئيس الأرميني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين: "أستبعد سحب تركيا للمرتزقة بعد انتهاء المعارك".

 

وأضاف الرئيس الأرميني: "هناك إمكانية للوصول لحل سلمي في كاراباخ".

 

وفي وقت سابق، أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.

 

قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.

 

أخبار تهمك

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 22 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»