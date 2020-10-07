تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتي الأهلي والزمالك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتربع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عرش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، وذلك بعد حسمه اللقب مبكرًا قبل 7 جولات من النهاية، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، في حين يأتي بيراميدز في المركز الثالث، في ظل المنافسة الشرسه بين الفريقين على حسم المركز الثاني.

ويستعد الاهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الاربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري فيما سيواجه نادي الزمالك نظيره وادي دجلة ضمن مباريات الأسبوع.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
الأهلي 82 نقطة.
الزمالك 64 نقطة.
بيراميدز 60 نقطة.
المقاولون العرب 52 نقطة.
انبي 45 نقطة.
سموحة 44 نقطة.
مصر المقاصة 40 نقطة
الاتحاد السكندري 39 نقطة.
الإسماعيلي 38 نقطة.
الإنتاج الحربي 37 نقطة.
المصري 36 نقطة.
طلائع الجيش 35 نقطة.
نادي أسوان 34 نقطة.
وادي دجلة 34 نقطة.
الجونة 34 نقطة.
حرس الحدود 30 نقطة.
نادي مصر 21 نقطة.
طنطا 18 نقطة.

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