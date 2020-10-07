الاتحاد الإنجليزي يطالب بعودة الجماهير للملاعب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
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طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وروابط الدوري الحكومة البريطانية السماح للجماهير بالعودة للملاعب في الفترة القادمة من الموسم.

وكانت الحكومة تأمل في السماح بعودة من 25-33% من سعة الملاعب في الأول من أكتوبر تشرين الأول الحالي، لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء قال الشهر الماضي إنه "تم تعليق هذه الخطط كجزء من القيود الجديدة للحد من انتشار كوفيد-19".

وتم حظر حضور الجماهير للمباريات أو السماح لها بأعداد محدودة في المباريات التجريبية في إنجلترا، بسبب جائحة كوفيد-19 التي أودى بحياة أكثر من 42 ألف شخص في المملكة المتحدة.

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