شوارتمان يهزم ثيم ويتأهل لقبل نهائي رولان غاروس

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
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تأهل الأرجنتيني دييغو شوارتزمان اليوم الثلاثاء، إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على النمساوي دومينيك ثيم 7 / 6 (7 / 1) و5 / 7 و6 / 7 (8 / 6) و7 / 6 (7 / 5) و6 / 2 في دور الثمانية من البطولة.

واستمرت المباراة التي أقيمت على ملعب فيليب شاترير خمس ساعات وثماني دقائق.

ويلتقي شوارتزمان في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين رافايل نادال حامل اللقب والإيطالي يانيك سينير.

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