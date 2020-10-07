صلاح بطل واقعة إنسانية في ليفربول

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أنقذ الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أحد الأشخاص المشردين في مدينة ليفربول وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.


ونشرت صحيفة " ذا صن " البريطانية تقرير حول الواقعة الإنسانية التي قام بها نجم الفراعنة أثناء ذهابه إلى أحد محطات الوقود بسيارته.


وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لاحظ وجود مضايقات من مجموعة كبيرة من الفتيان ضد أحد المشردين والذي تبين فيما بعد أنه يدعى ديفيد كريج.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها ديفيد أكد أنه تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان لأنه طلب منهم الحصول على مساعدة.


وأشار إلى أن صلاح كان رائعاً معه كما يبدو في أرض الملعب ونزل بنفسه للدفاع عنه وقال للفتيان إنهم من الممكن أن يكونوا مشردين بعد سنوات.


ومنح صلاح لكريج 100 جنية إسترليني من أجل مساعدته بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي ما جعل ديفيد يشكره على كل ما فعله معه.

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