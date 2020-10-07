برشلونة يطمئن جماهيره على إصابة ديمبيلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة ما تردد بخصوص تجدد إصابة نجم برشلونة، بعد غيابه عن مران الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديمبلي لم يتعرض لإصابة جديدة كما تردد، ولكنه غادر مران فريقه أمس ولم يشارك في التدريبات الجماعية بعدما شعر بإجهاد شديد وحصل على إذن المدير الفني رونالد كومان لمغادرة المران والعودة للمنزل.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي شارك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي يوم أمس الثلاثاء، ولا يعاني من أي إصابات وجاهز للمشاركة في مباريات الفريق الكتالوني بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

وعاني النادي الكتالوني على مدار السنوات الماضية من غيابات ديمبلي العديد عن مباريات الفريق بسبب الإصابات المتكررة.

وكان عثمان ديمبلي قريبا من الرحيل عن نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة لضمه لكن الصفقة لم تكتمل.

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