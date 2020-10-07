رئيس الوزراء الأرميني يتحدث عن هجوم إرهابي تشنه أذربيجان وتركيا على بلاده

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه هجومًا إرهابيًا تشنه أذربيجان وتركيا.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "ما تقوم به تركيا استمرار للإبادة الأرمينية ومحاولة لاستعادة الامبراطورية العثمانية".

 

وقد اتهم الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ.

 

وقال الرئيس الأرميني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين: "أستبعد سحب تركيا للمرتزقة بعد انتهاء المعارك".

 

وأضاف الرئيس الأرميني: "هناك إمكانية للوصول لحل سلمي في كاراباخ".

 

وفي وقت سابق، أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.

 

قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.

 

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