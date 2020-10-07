أهلي جدة يسعى للتخلص من نجم الفريق

تعمل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي على إيجاد حل لإنهاء التعاقد مع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش.









وعلِم الفجر الرياضي من مصادر مطلعة في النادي الأهلي أن إدارة النادي تحاول الإتفاق على مخالصة مع ساريتش لإستبادله بلاعب أجنبي يكون بدلاً منه.









وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب زادت الأمور سوءاً خاصةً أنها جاءت على مستوى الرباط الصليبي.









وتابع" الأمر لن يكون سهلاً بالمرة خاصةً وأن عقد البوسني مازال سارياً لكن الإدارة تحاول التخلص منه بشتى الطرق.









يُذكر أن ساريتش صاحب الثلاثين عاماً كان قد إنتقل للنادي الاهلي السعودي في منتصف 2019 قادماً من سوون سامسونج الكوري وينتهي تعاقده بنهاية 2022.



