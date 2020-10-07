مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع ال32 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويسعى الزمالك للإنتقام من تعادل الدور الأول، كذلك يريد الحفاظ على حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ويطمح دجلة في حصد نقاط المباراة الثلاثة للابتعاد عن مراكز الهبوط.





ويغيب المغربي أشرف بن شرقي عن اللقاء بسبب سفره إلى المغرب لتمثيل منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي.





بجانب للتونسي فرجاني ساسي مغادر للإنضمام للمنتخب التونسي، بالإضافة لتعرضه للطرد خلال مباراة المصري البورسعيدي.





يذكر أن الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما وادي دجلة في المركز الـ برصيد 34 نقطة.





وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء وادي دجلة كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



