مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع ال32 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للإنتقام من تعادل الدور الأول، كذلك يريد الحفاظ على حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ويطمح دجلة في حصد نقاط المباراة الثلاثة للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي عن اللقاء بسبب سفره إلى المغرب لتمثيل منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي.

بجانب للتونسي فرجاني ساسي مغادر للإنضمام للمنتخب التونسي، بالإضافة لتعرضه للطرد خلال مباراة المصري البورسعيدي.

يذكر أن الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما وادي دجلة في المركز الـ برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء وادي دجلة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 15 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 16 ساعة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»