مصرع شخص وإصابة أميني شرطة في انقلاب سيارة بقنا

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لقي شخص مصرعه وأصيب أميني شرطة آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بالقرب من كمين دندرة بمدينة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد مصرع شخص وإصابة أميني شرطة آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي لمنطقة كمين دندرة.



تم نقل المصابان إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.