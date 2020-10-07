تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements


اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء الموافق 7 أكتوبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٢٠ دقيقة.

خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

لو مسافر.. اعرف تأخيرات القطارات اليوم

من بحري لقبلي.. تأخيرات القطارات اليوم الخميس

لو مسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن معدل تأخيرات القطارات اليوم

قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات خطوط السكة الحديد اليوم

قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات "السكة الحديد" اليوم

تصويت

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»