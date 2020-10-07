وفاة المغني الأمريكي الشهير جوني ناش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توفي المغني الأمريكي جوني ناش عن عمر ناهز ثمانين عاما، وفقا لما أبلغ به نجله موقع (تي.إم.زد) لأخبار المشاهير وقناة تلفزيونية في لوس انجليس.

وقال ابن جون ناش الثالث للموقع إن والده، الذي اشتُهر بأغنية "آي كان سي كليرلي ناو" لموسيقي الريجي توفي يوم الثلاثاء وفاة طبيعية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من ممثل عن ناش، الذي انسحب إلى حد بعيد من دائرة الضوء في أواخر الثمانينيات.

قال نجل ناش لتي.إم.زد "لقد كان أبا رائعا ورجل عائلة. لقد أحب الناس والعالم. سوف يفتقده مجتمعه. كانت العائلة هي كل شيء بالنسبة له".

وأضاف لقناة (سي.بي.إس.إل.إيه) التلفزيونية إن ناش توفي في منزله.

وتصدرت "آي كان سي كليرلي ناو"، التي صدرت عام 1972، قائمة بيلبورد 100 لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا لمدة أربعة أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا في كندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا.

ولد ناش في هيوستون وبدأ حياته المهنية في أواخر الخمسينيات كمغن وممثل. وانتقل إلى جامايكا في منتصف الستينيات حيث تأثر بموسيقى الريجي.

وصدر ألبومه الأخير "هير أجين" عام 1986.

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