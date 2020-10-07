أرمينيا تسقط وحدات ومعدات من جيش أذربيجان بقصف صاروخي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن قصفا صاروخيا أرمينيا، أسفر عن إسقاط وحدات ومعدات من جيش أذربيجان.

وفي وقت سابق، أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.

قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.

وأعلنت أرمينيا أعلنت أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية لتتورط في الحرب على الشعب الأرميني.

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