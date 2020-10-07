حسن يوسف يكشف من أفضل ممثل يمكنه تجسيد شخصية البابا شنودة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:19 ص
وكالات
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أثير خلال الساعات الماضية جدل كبير بعد انتشار أخبار عن تجسيد الفنان المصري حسن يوسف شخصية البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية الراحل في مسلسل جديد.

وقال في تصريحات صحفية إنه لم يتلق أي عروض جديدة عن المسلسل من قريب أو بعيد خلال الفترة الحالية، متعجبا من تجدد الحديث حول هذا الأمر.

وأضاف أنه "يرى أن ماجد الكدواني أنسب من يقدم الشخصية، بسبب تقارب بنيانه الجسدي معه بالإضافة إلى موهبته".

وأشار حسن يوسف إلى أن الحديث عن تجسيده شخصية البابا قديم وبدأ منذ عام 2003 عقب تجسيده شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة".

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