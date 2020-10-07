حسن يوسف يكشف من أفضل ممثل يمكنه تجسيد شخصية البابا شنودة

أثير خلال الساعات الماضية جدل كبير بعد انتشار أخبار عن تجسيد الفنان المصري حسن يوسف شخصية البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية الراحل في مسلسل جديد.

وقال في تصريحات صحفية إنه لم يتلق أي عروض جديدة عن المسلسل من قريب أو بعيد خلال الفترة الحالية، متعجبا من تجدد الحديث حول هذا الأمر.





وأضاف أنه "يرى أن ماجد الكدواني أنسب من يقدم الشخصية، بسبب تقارب بنيانه الجسدي معه بالإضافة إلى موهبته".



