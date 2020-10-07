نيران "حريق السهاريج" تلتهم مقام الأنصاري ومعرض سجاد ومحلات ملابس

أسفر حريق منطقة سوق السهاريج في محافظة قنا، عن تلفيات كبيرة، والذي نشب في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح.



وأسفر الحريق، عن تفحم معرض للسجاد، ومحلين تجاربين للملابس، وتفحم مقام الشيخ الأنصاري، وخسائر مادية كبيرة لأصحاب المحال في المنطقة.



وانتقلت قوة أمنية، برئاسة النقيب علي القاضي، والمقدم محمود السعدني، تحت إشراف العقيد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده للمناطق المجاورة، بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.



ودفعت قوات الإطفاء والدفاع المدني بمحافظة قنا، بقرابة 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سوق السهاريج.



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق هائل بمعرض بسوق السهاريج، وجار التوصل إلى ملابسات الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق، وحصر التلفيات.