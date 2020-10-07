الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة كثيفة في هذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.