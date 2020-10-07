مسنة روسية عمرها 91 عاما تفوز في مسابقة "الصوت" الموسيقية التلفزيونية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
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نتهت في روسيا مسابقة "الصوت، 60+" الموسيقية التلفزيونية للمسنين حيث فازت المغنية غير المحترفة، دينا يودينا البالغة من العمر 91 عاما.

وهي متقاعدة من بطرسبورغ كانت تعمل سابقا محامية ومهندسة وموظفة في مكتبة. وبدأت الغناء لأول مرة عند بلوغها سن 70 عاما.

وتأهلت المتقاعدة للدور النهائي للمسابقة حيث تقدمت على مطرب محترف وجعلت فنانة الشعب ومعلمتها في المسابقة، تامارا غفارتسيتي، تبكي بعد أداء أغنية " كيف أعيش من دون حب". واستغرقت المسابقة 4 أسابيع.

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