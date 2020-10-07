مسنة روسية عمرها 91 عاما تفوز في مسابقة "الصوت" الموسيقية التلفزيونية

وهي متقاعدة من بطرسبورغ كانت تعمل سابقا محامية ومهندسة وموظفة في مكتبة. وبدأت الغناء لأول مرة عند بلوغها سن 70 عاما.





وتأهلت المتقاعدة للدور النهائي للمسابقة حيث تقدمت على مطرب محترف وجعلت فنانة الشعب ومعلمتها في المسابقة، تامارا غفارتسيتي، تبكي بعد أداء أغنية " كيف أعيش من دون حب". واستغرقت المسابقة 4 أسابيع.