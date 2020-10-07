محمد عبد الرحمن: شعرت برهبة شديدة في أول تجاربي أمام الزعيم عادل إمام

قال الفنان محمد عبد الرحمن، إنه كان يشعر برهبة شديدة في الوقوف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".





وأضاف خلال برنامج "شو تايم"، والذى تقدمه المذيعة مها الصغير على قناة CBC: الزعيم عادل إمام كان حريص على التواجد قبل التصوير بساعتين، متابعًا: "الحمد لله بيحبنى ويسأل عليا على طول، وأنا كنت باجي بدري قبل معادي بشوية".



