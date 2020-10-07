محمد عبد الرحمن: شعرت برهبة شديدة في أول تجاربي أمام الزعيم عادل إمام
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:40 ص
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قال الفنان محمد عبد الرحمن، إنه كان يشعر برهبة شديدة في الوقوف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".
وأضاف خلال برنامج "شو تايم"، والذى تقدمه المذيعة مها الصغير على قناة CBC: الزعيم عادل إمام كان حريص على التواجد قبل التصوير بساعتين، متابعًا: "الحمد لله بيحبنى ويسأل عليا على طول، وأنا كنت باجي بدري قبل معادي بشوية".
وأكد أنه تعلم أشياء كثيرة من الزعيم أولها: "ما نهزرش وإحنا بنشتغل" وما أستهترش بأى حاجة في الشغل، عشان ده اللى هيخلينى بعد كدة كبير".