تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراة قوية أمام فريق إنبي، اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.





وسينطلق اللقاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.





واستقر الجنوب افريقي بيستو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي علي تشكيل الأحمر في مواجهة إنبي، مع إجراء بعض التعديلات لتعويض كثرة الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث سيغيب كلا من محمد الشناوي حارس المرمى ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، فيما سيفتقد الفريق لخدمات الثنائي جيرالدو ومعلول بسبب سفرهم للانضمام لمعسكر منتخب بلادهما.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي:-

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: حمدي فتحي، احمد فتحي، محمد هاني، أيمن اشرف

خط الوسط: واليو ديانج واجاي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية

خط الهجوم: مروان محسن





ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز لخامس برصيد 45 نقطة.