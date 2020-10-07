موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي، اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020، على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.





وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وللمرة الخامسة على التوالي، والـ42 في تاريخه.





ويسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات والتي كان آخرها الفوز على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، من ركلة جزاء عن طريق عمرو السولية، وذلك في أخر مباراة للشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد الجنوب افريقي بيستو موسيماني.





وعلى الجانب الأخر يخطط إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة الحمراء، لخطف الثلاث نقاط، والاقتراب من المربع الذهبي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.





وسينقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة، حصدهم من 31 مباراة، حقق الفوز في 26 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمة واحدة، وبفارق 18 نقطة عن الزمالك الوصيف، فيما يتواجد إنبي في المركز لخامس برصيد 45 نقطة.