صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني"

طرح المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر موقع الفيديوعات الشهير يويتوب.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال.





ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي عبر عن حبه لكلمات ولحن الأغنية الجديدة.



