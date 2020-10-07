صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر موقع الفيديوعات الشهير يويتوب.
  
والأغنية  الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال.

ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي عبر عن حبه لكلمات ولحن الأغنية الجديدة. 

يذكر صابر الرباعى، طرح مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.

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