مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع خليفة سولشاير

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث مسئولو نادي مانشستر يونايتد عن مدير فني جديد، لخلافة أولي جونار سولسكاير، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ.


وبدأ مانشستر يونايتد في التحرك بالفعل، للتفاوض مع أحد المدربين، وذلك حسب ما كشفت تقارير صحفية، حيث عاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، إلى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة سولسكاير. 


وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 6-1 أمام توتنهام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ووضع إدوودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، خطة طوارئ تحسبا لاستمرار تراجع النتائج، بعدما تواصل مع بوكيتينو، حيث أنه استقر على عدم إقالة سولسكاير خلال فترة التوقف الدولي.


وذكرت التقارير الصحفية أن يونايتد إذا قرر التعاقد مع بوكيتينو، لن يضطر هذه المرة لدفع تعويض مالي لتوتنهام.


جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن السبيرز وضع شرطًا أثناء إقالة بوكيتينو يمنع الأخير من التدريب في البريميرليج خلال الموسم الماضي، إلا بعد دفع تعويض مالي لتوتنهام.

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