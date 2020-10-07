محمد صلاح يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

كشف محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، عن الفريق الأقرب لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، من بين الرباعي "الأهلي والزمالك والوداد والرجاء".

وأشار محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن فريق الزمالك هو الأقرب لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة بعد رؤيته لمستوى الوداد والرجاء.

وأوضح أن مباراة الزمالك أمام البلاستيك في الكأس، هي الأغلى في مسيرته، حيث ترك امتحانا خاصا به في الجامعة وتألق في هذه المباراة وساهم في ثلاثة أهداف.

وواصل، " لو تعرض طارق حامد لمثل هذا الموقف، كان سيترك الامتحان أيضا من أجل الزمالك".