جومانا مراد تكشف كواليس إنجاب توأمها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
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فاجأت الفنانة جومانا مراد جمهورها بقيامها بولادة مبكرة اسفرت عن وضع توأمين.

وكشفت مراد في حوارها ببرنامج (The Insider بالعربي)، أنها وضعت توأمها "علي" و"ديانا" قبل يومين من الشهر السابع، بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة.

وأضافت جومانا، أنها كانت قلقة من أن تلد في الطائرة، وأن توأمها الآن بصحة جيدة.

وجومانا صاحبة الـ46 عاما تزوجت 4 مرات، حيث كانت المرة الأولى من المخرج التلفزيوني السوري "نجدة أنزور"، ولكنها أقامت دعوى خلع بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.

كما تزوجت من رجل أعمال سوري، وهو الزواج الذي انتهي أيضا بالطلاق، إلا أنها لم تنجب في أي منهما.

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