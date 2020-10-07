خبر سار لجماهير الأهلي.. الكشف عن موعد عودة الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موعد عودة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة.





وتعرض الشناوي لتمزق في العضلة الضامة بعد لقاء الأهلي الأخير ضد المقاولون العرب، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.





وأكد شوبير، أن الشناوي سيعود لحراسة مرمى الأهلي خلال مباراة بيراميدز في الجولة 33 من الدوري الممتاز الأحد المقبل.





كما سيلحق الشناوي بمباراتي الوداد البيضاوي المغربي، في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة 32 من الدوري الممتاز.