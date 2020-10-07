سر فشل انتقال حسام عوار إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني قرر التراجع عن التعاقد مع صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لتدعيم صفوف الميرينجي.





وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن ريال مدريد تراجع عن التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم خط وسط ليون الفرنسي والبالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الحالي.





وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد قرر الانسحاب من الصفقة بسبب مطالب ليون المادية الكبيرة بالإضافة إلى وجود تحدي كبير مع آرسنال الإنجليزي الذي ينوي هو الآخر التعاقد مع النجم الفرنسي.





وأفاد الموقع الإسباني بأن الأمور التنافسية في الصيف الحالي مع آرسنال جعلت ريال مدريد يؤجل الصفقة حتي يخوض سباق التعاقد مع عوار بشكل منفرد بدون أي مضايقات.





وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يدرك أن دخول أكثر من نادي في صفقة التعاقد مع عوار سيجعل ليون يفتح مزدا على سعر بيع النجم الفرنسي لكثرة الأندية الراغبة في التعاقد معه.