نادر شوقي يرد على انتقادات أحمد حمدي للجونة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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رد نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن نادي الجونة على انتقادات أحمد حمدي نجم الفريق لإدارة النادي وتعاملهم مع عقد الاحتراف الذي تلقاه الفترة الماضية.

 

وأبدى نادر شوقي حزنه من أداء الفريق في المباريات مؤكدا أنه واثق في إمكانيات اللاعبين لعبور الأزمة.

 

وأشار شوقي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن فريق روبن أرسل يوم 30 سبتمبر عرض لأحمد حمدي وذلك كان قبل مباراة طنطا بيوم .

 

وأضاف نادر شوقي أنه رد عليهم يوم ١ أكتوبر وحتى الآن لم يردوا عليه مرة أخرى.

 

وتابع أن فريق الجونة يمتلك احترافيه بدليل الرد بعد وصول العرض ب24 ساعة فقط.

 

واختتم نادر شوقي حديثه مؤكدا أن استبعاد أحمد حمدي من مباراة المصري البورسعيدي جاء حفاظا على تركيز اللاعبين فقط.

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