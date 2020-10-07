مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لن يقوم بفتح مدرجات النادي حتى لا تحدث فوضى في الشوارع، وطالب الجماهير بالالتزام وعدم التجمهور بمحيط النادي.

 

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

 

وتابع رئيس الزمالك في تصريحات لقناة ناديه الرسمية "أشكر جماهير الزمالك، ومجموعات الأولترا بعد أن أصبحت معنا، وأطالبهم بعدم النزول للشارع".

 

وواصل "لن أقوم بفتح المدرجات في نادي الزمالك لكي يتم مؤازرة اللاعبين في التدريب، لا أريد أن تحدث فوضى في البلد بسبب الزمالك ورئيسه، سوف يندس بعض الأشخاص بين 100 ألف مشجع للزمالك وتحدث أزمة".

 

ووجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي قائلاً "لماذا لا تقوم بتقديم شكاوي ضد تركي آل الشيخ؟، بالطبع نحترم آل الشيخ والحمد لله أنه بصحة جيدة حالياً، وهو رجل في كلمته".

 

وواصل "هناك محاولات لتهديد وزير الرياضة، أنتظر منه التدخل وتنفيذ القانون، وبالنسبة لي فإنني لم أخسر أي قضية من قبل".

 

وأشار "أريد أيضاً أن اوجه الشكر لجميع اللاعبين بعد رسائل الدعم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على مساندتهم لي، وتجمع رموز ونجوم الزمالك القدامى سيكون داخل صالة النادي لكي لا يحدث أي مشاكل".

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