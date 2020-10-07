فيلم عن أسطورة كرة القدم الروسية يتصدر مبيعات شباك التذاكر





تصدر فيلم "ستريلتسوف" من إخراج الروسي المعروف، إيليا أوتشيتيل مجددا مبيعات شباك التذاكر الروسي

وذلك بعد أن حصد يومي السبت والأحد الماضيين 76.5 مليون روبل، ما يعادل نحو مليون دولار.





يذكر أن عرض فيلم "ستريلتسوف" في روسيا انطلق في 24 سبتمبر في دار السينما" أكتوبر" بموسكو. ويروي الفيلم قصة حياة أسطورة كرة القدم الروسية وبطل الدورة الأولمبية عام 1956 والمهاجم في المنتخب السوفيتي ونادي "توربيدو موسكو"، أدوارد ستريلتسوف، ومصيره المأسوي وسجنه وعودته إلى كرة القدم السوفيتية حيث فاز مرتين بلقب بطل الاتحاد السوفيتي.





وتضم بطولة الفيلم نجم السينما الروسية، ألكسندر بيتروف الذي قام بأداء دور لاعب كرة القدم الشاب وفيكتور دوبرونرافوف وألكسندر ياتسينكو وغيرهم من الممثلين الروس.





وشغل فيلم "الحجة" الخيالي عن مواجهة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وملياردير روسي من إخراج الأمريكي، كريستوفر نولان، المكانة الثانية في تصنيف الأفلام التي تعرض في روسيا. وبدأ عرض الفيلم في 3 سبتمبر ليجني يومي العطلة الماضيين مبلغا قدره 47.2 مليون روبل.



