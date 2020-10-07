هل تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة؟.. برشلونة يجيب

أعلن برشلونة الإسباني عن تعرض نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة جديدة أثناء مران الفريق الكتالوني مؤخرًا.





ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فأن برشلونة الإسباني قال إن عثمان ديمبيلي شعر أمس بإجهاد شديد الأمر الذي جعله يرحل عن تدريبات الفريق الجماعية بناء على تعليمات الهولندي رونالد كومان.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبلي كان قريبًا للغاية من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي ولكن المقابل المادي عرقل الصفقة وجعل النادي الإسباني يرفض إتمام التعاقد مع الفريق الإنجليزي.





وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديمبيلي غادر التدريبات ولم يكمل مران الفريق الكتالوني وعاد لمنزله لشعوره ببعض الانزعاجات العضلية.



