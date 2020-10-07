هل تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة؟.. برشلونة يجيب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أعلن برشلونة الإسباني عن تعرض نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة جديدة أثناء مران الفريق الكتالوني مؤخرًا.


ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فأن برشلونة الإسباني قال إن عثمان ديمبيلي شعر أمس بإجهاد شديد الأمر الذي جعله يرحل عن تدريبات الفريق الجماعية بناء على تعليمات الهولندي رونالد كومان.


وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبلي كان قريبًا للغاية من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي ولكن المقابل المادي عرقل الصفقة وجعل النادي الإسباني يرفض إتمام التعاقد مع الفريق الإنجليزي.


وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديمبيلي غادر التدريبات ولم يكمل مران الفريق الكتالوني وعاد لمنزله لشعوره ببعض الانزعاجات العضلية.


أخبار تهمك

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يُجري جراحة غضروف الركبة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 15 ساعة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 8 ساعات

دونجا يحسم قراره النهائي بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»