أمير عزمي مجاهد يكشف عن سبب هبوط نادي مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومدرب نادي مصر السابق عن سبب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية المصري هذا الموسم.

 

وأكد أمير عزمي مجاهد، أن تجربة إف سي مصر كانت جيدة بالنسبة له كثيرا واستفاد منها بشكل كبير.

 

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش: "تجربة إف سي مصر كانت جيدة بالنسبة لنا، وتولينا مسئولية الفريق رغم صعوبة موقفه".

 

وتابع: "ضغط المباريات سبب هبوط إف سي مصر للدرجة الثانية، ولا يوجد فريق يقدم مستوى ثابت منذ استئناف النشاط".

 

واختتم: "قدمنا كرة جيدة مع إف سي مصر لكن عدم وجود بدائل كان سبب أزمة الفريق، كما أن إصابة المهاجم البرازيلي طوال الموسم أثرت عليهم".

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