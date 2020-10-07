محمد صلاح يكشف عن رسالة مايكل إيفرت المثيرة للاعبي الزمالك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، بما قدمه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من مجهودات خلال السنوات الماضية في رئاسة النادي.

 

وأشار إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي أعاد قوة وهيبة الزمالك من جديد، مؤكدا أنه لن يأتي شخص قادر على فعل ما فعله مرتضى، ويستطيع المحافظة على حق الزمالك مثله.

 

وأوضح صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن مايكل إيفرت مدرب الزمالك الأسبق قال له " لا أحد يريد اعطائكم الدوري في مصر".

 

وعبر عن تخوفه من دخول الزمالك في نفق مظلم أو أذيته بسبب أزمات مرتضى منصور في الوقت الحالي المتكررة.

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