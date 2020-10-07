تحرك جديد لعودة الجماهير إلى الدوري الإنجليزي

حث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وروابط الدوري الحكومة على السماح للجماهير بالعودة للملاعب، مع طمأنة الجماهير في رسالة مفتوحة بقدرتها على إقامة المباريات بأمان.





وكانت الحكومة تأمل في السماح بعودة من 25-33% من سعة الملاعب في الأول من أكتوبر تشرين الأول الحالي، لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء قال الشهر الماضي إنه "تم تعليق هذه الخطط كجزء من القيود الجديدة للحد من انتشار كوفيد-19".





وتم حظر حضور الجماهير للمباريات أو السماح لها بأعداد محدودة في المباريات التجريبية في إنجلترا، بسبب جائحة كوفيد-19 التي أودى بحياة أكثر من 42 ألف شخص في المملكة المتحدة.