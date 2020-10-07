"الخطة العايمة" تريند على تويتر في أول أيام عرضه

"الخطة العايمة" تريند على تويتر في أول أيام عرضه
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
يارا أحمد
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تمكن فيلم "الخطة العايمة" أن يقتنص رقم واحد في تريندات علي تويتر بأكبر عدد من التويتات من خلال هاشتاج "الخطة العايمة" من جمهور الفيلم والصحافة والإعلام وذلك مع أول يوم عرض للفيلم في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.
وفي اليوم التالي للعرض الخاص، الذي احتفل فيه فريق عمل الفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي مع زملائهم وأقيم في سينما جالكسي بمول العرب وشهد حضور "علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ،المخرج معتز التوني، الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، والمنتج والموزع السينمائي وائل عبدالله والمنتجة شهد رمزي، والذي يعتبر الفيلم أولي تجاربها الإنتاجية.
وحرص على تهنئتهم "محمد أنور، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، شريف رمزي، مصطفى بسيط، بشري، زينة، تامر حسني، ولاعب المنتخب احمد الشيخ ، ايمن اشرف وحسام داغر وريم سامي واحمد فتحي وشيكو وكريم عفيفي وعلا الشربيني ، والمدفعجيه ومدير اداره التوزيع بشركة اوسكار حسن عبدالفتاح ، ومديره اداره التوزيع بشركة سنرجي وغيرهم من النجوم .
وحرصت المنتجة شهد رمزي على الاحتفال بأبطال العرض على طريقتها الخاصه بتقطيع تورته على المسرح تحمل أفيش الفيلم ضمن فعاليات العرض الخاص الذي نظمته رباب ابراهيم .
كما احتفلت أسره الفيلم بعيد ميلاد بشري التي حضرت لتهنئتهم بالفيلم.
وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
وحرص على تهنئتهم "محمد أنور، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، شريف رمزي، مصطفى بسيط، بشري، زينة، تامر حسني، ولاعب المنتخب احمد الشيخ ، ايمن اشرف وحسام داغر وريم سامي واحمد فتحي وشيكو وكريم عفيفي وعلا الشربيني ، والمدفعجيه ومدير اداره التوزيع بشركة اوسكار حسن عبدالفتاح ، ومديره اداره التوزيع بشركة سنرجي وغيرهم من النجوم .
وحرصت المنتجة شهد رمزي على الاحتفال بأبطال العرض على طريقتها الخاصه بتقطيع تورته على المسرح تحمل أفيش الفيلم ضمن فعاليات العرض الخاص الذي نظمته رباب ابراهيم .
كما احتفلت أسره الفيلم بعيد ميلاد بشري التي حضرت لتهنئتهم بالفيلم.
وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.