"الخطة العايمة" تريند على تويتر في أول أيام عرضه

وشهد حضور "علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ،المخرج معتز التوني، الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، والمنتج والموزع السينمائي وائل عبدالله والمنتجة شهد رمزي، والذي يعتبر الفيلم أولي تجاربها الإنتاجية.



وحرص على تهنئتهم "محمد أنور، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، شريف رمزي، مصطفى بسيط، بشري، زينة، تامر حسني، ولاعب المنتخب احمد الشيخ ، ايمن اشرف وحسام داغر وريم سامي واحمد فتحي وشيكو وكريم عفيفي وعلا الشربيني ، والمدفعجيه ومدير اداره التوزيع بشركة اوسكار حسن عبدالفتاح ، ومديره اداره التوزيع بشركة سنرجي وغيرهم من النجوم .



وحرصت المنتجة شهد رمزي على الاحتفال بأبطال العرض على طريقتها الخاصه بتقطيع تورته على المسرح تحمل أفيش الفيلم ضمن فعاليات العرض الخاص الذي نظمته رباب ابراهيم .



كما احتفلت أسره الفيلم بعيد ميلاد بشري التي حضرت لتهنئتهم بالفيلم.



وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.







وفي اليوم التالي للعرض الخاص، الذي احتفل فيه فريق عمل الفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي مع زملائهم وأقيم في سينما جالكسي بمول العرب