لأول مرة.. أمير عزمي مجاهد يتحدث عن وفاة والده بفيروس كورونا وتجربته مع المرض

تحدث أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومدرب نادي مصر السابق للمرة الأولى عن وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا.

وأكد أمير عزمي مجاهد، أن والده كان رجل خدوم ولم يتأخر عن أي شخص في أي مناسبة نهائيا.

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنت شخص مقرب من والدي، لم يكن له في الأزمات وكان رجلا خدوما ولم يتأخر عن أي شخص في أي مناسبة".

وأكمل: "هناك أشياء كثيرة اكتشفتها بعد وفاته، فعندما أعلنت الوزارة بروتوكولات فيروس كورونا كان يرسلها لكل الناس".

وتابع: "كنت أشعر بالخوف من مقابلته لأنني بختلط بأشخاص بحكم عملي كمدرب، لكنه كان يحرص على النزول وخدمة الناس".

وأشار: "عندما أسمع ماذا كان يفعل من مساعدات للناس أشعر بالراحة، كما أن العمال في نادي الزمالك يحبونه، ويوم الوفاة تركوا كل شئ وجاءوا".

وأردف: "تجربتي كانت صعبة، لأنني تعرضت للإصابة وأبي وأمي في المستشفى، كنت أجري العديد من المسحات وصل عددها لـ35 مسحة، لكن في مرة استيقظت وشعرت بألم شديد، ثم أجريت فحص وعلمت بأنني وزوجتي وأولادي إيجابي".

وأتم: "كان حينها والديّ في العزل، لذلك كان إسبوعا صعبا الإصابة تحتاج لتحدي وإرادة ومناعة، وحاليا لا اتواجد بخارج المنزل كثيرا".