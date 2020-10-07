رقية السادات تُفجر مفاجآت عن 6 أكتوبر



وأضافت الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن السادات كان يتسم بالبساطة والزهد رغم أنه كان عملاقًا، أن السادات أثر في العالم، وحصل على ثالث ميدالية ذهبية من الكونجرس، متابعة: "السادات أثر في العالم الخارجي".



وأشارت "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنهم تقابلوا مع والدهم بعد انتصار أكتوبر بـ15 يوميًا، وكانوا يتواصلون معه هاتفيًا وقت الحرب، لافتة إلى أن شقيق السادات كان أول شهيد في حرب أكتوبر.



وذكرت أن السادات طلب منها تسجيل احتفالية نصر أكتوبر التي توفى فيها، متابعة: "قالي يوم 5 يا بنتي سجلي بكره العرض عشان فيه مفاجآت"، لافتة إلى أنها طلبت من والدها ارتداء القميص الواقي قبل قتله بثلاثة أسابيع ولكنه رفض قائلًا: "هو أنا جبان"، متابعة: "شاور على رقبته وقالي لما تجيني هنا هو القميص هيحميني"، معلقة: "كان عنده شفافية غريبة الشكل، ودرجة إيمان عالية".





وكشفت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل علاقة والدها بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلة إن علاقة السادات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت قوية للغاية، لافتة إلى أنهم كانوا جيران، وكان الرئيس عبد الناصر يمثل وصلة الهمز بينهم وبين والدهم عندما كان في رفح، متابعة: "كان بيوصل الجوابات بينا".



وأشارت إلى أنه كان هناك علاقة قوية واحترام متبادل بين السادات وعبد الناصر، معلقة: "عمي جمال شاهد على زواجي أنا وإخواتي، وكنا عيلة واحدة، كانوا أصدقاء وحبايب جدًا جدًا"، مشددة على أنه لا يوجد أي شيء يعيب الرئيس الراحل محمد أنور السادات.







قالت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن رقم 6 رقم غريب، متابعة: "العبور كان 6 أكتوبر وقتل السادات كان 6 أكتوبر، رقم 6 مرتبط بأشياء عديدة بالنسبة للسادات"، مضيفة أن يوم 6 أكتوبر يوم فخر بسبب العبور، ويوم حزين بسبب وفاة السادات، معلقة: "يوم 6 أكتوبر يمثل ليا الحزن ووجع القلب بسبب وفاة والدي، وآسفة إني بقول كده".وتابعت: "السادات كان لديه كم من الحنان الفياض، وكان أبًا وسياسيًا في ذات الوقت"، لافتة إلى أن السادات لم يفضل أحد من أبنائه على الآخر، وكان متفاهمًا للغاية، وأن يوم 6 أكتوبر بالنسبة للسادات كان شيئًا لا يوصف، وكان سعيدًا باسترداد أرضه، معلقة: "السادات كان فلاح وأرضه عرضه".