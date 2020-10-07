بعد تألقه مع فولفسبورج.. عمر مرموش على رادار منتخب مصر

نال عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج الألمانى، إهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، للتواجد بمعسكر الفراعنة، خلال الفترة القصيرة المقبلة، استعداداً لمواجهتي شهر نوفمبر المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.





ويتابع البدري أداء اللاعب مع فولفسبورج سواء في نهاية الموسم الماضي، أو بعد مشاركته مع الفريق الأو في الموسم الحالي، وذلك بحانب رغبته الجدية الاستعانة بخدماته في معسكر الفراعنة القادم.





ويرصد الجهاز الفني للمنتخب الوطني حالة جميع اللاعبين المحترفين خارج مصر في الفترة الحالية، من أجل تقييم مستواهم وتحديد وجودهم من عدمه، ويبدوا أن مرموش قد يكون أحد الوجوه الجديدة في معسكر لقائي توجو.





وتعادل منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية وجزر القمر في ضيافة الأخير.