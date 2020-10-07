تأجيل عرض فيلمي "دون" و"ذا باتمان"!

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت شركة وورنر براذرز في وقت متأخر يوم الاثنين إنها ستؤجل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب مرض كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر الآن عرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر تشرين الأول 2021 بدلا من ديسمبر كانون الأول المقبل. وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.

ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود إذ لا يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما بينما لا تزال العديد من دور العرض مغلقة.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

دونجا يحسم قراره النهائي بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

11:41 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»