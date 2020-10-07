تأجيل عرض فيلمي "دون" و"ذا باتمان"!





قالت شركة وورنر براذرز في وقت متأخر يوم الاثنين إنها ستؤجل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب مرض كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم.





ومن المقرر الآن عرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر تشرين الأول 2021 بدلا من ديسمبر كانون الأول المقبل. وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.





ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود إذ لا يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما بينما لا تزال العديد من دور العرض مغلقة.