عاجل.. نجم الأهلي يُجري جراحة غضروف الركبة

أجرى محمد محمود لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة في غضروف الركبة بأحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

واشتكى نجم الأهلي، من آلام في الركبة في الفترة الماضية وذلك بعدما عاد للمشاركة في تدريبات الأهلي، وقام باستشارة أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأحمر والذي نصحه بإجراء عملية.

ويغيب محمد محمود عن النادي الأهلي منذ أكتوبر 2019 بعدما تعرض اللاعب إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، لكن الآلام عاودته مرة أخرى لينصحه رئيس اللجنة الطبية بضرورة إجراء جراحة غضروف الركبة.