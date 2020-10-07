وزيرة الهجرة: أرد على شكاوى المصريين بنفسي عبر "الواتسآب"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها ترد على جميع شكاوى المصريين بالخارج بنفسها عبر "الواتس آب".



وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرات لربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم.





