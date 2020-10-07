الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمي الفريق

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

كشفت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، عن موقف الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة من الرحيل عن الأحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأكدت اللجنة، عدم وجود أى عروض رسمية للتعاقد مع الثنائى، كما لا يوجد أى نية من جانب القلعة الحمراء في التفريط في اللاعبين، من حيث البيع أو الإعارة، لأنهم يعدو من الركائز الأساسية بالفريق الحمراء.


وانتشرت بعض الأقاويل في الفترة الأخيرة، عن وصول عروض لضم حسين الشحات أو محمد مجدى قفشة، ليس لها أي أساس من الصحة بل هي مجرد اجتهادات صحفي.


ويلتقي الأهلي نظيره إنبي مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في ظل منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.


ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب، بعدما حسم لقبه منذ عدة أسابيع، برصيد 82 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 45 نقطة.


وفاز النادي الأهلي في الجولة الماضية بصعوبة شديدة على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لاعبه عمرو السولية من ضربة جزاء، في المباراة الأولى للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد.


قد أعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الإسماعيلي السابق يفجرها: باهر المحمدي تم بيعه للأهلي

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يُجري جراحة غضروف الركبة

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 10 ساعة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 13 ساعة

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»