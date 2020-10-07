الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمي الفريق

كشفت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، عن موقف الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة من الرحيل عن الأحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت اللجنة، عدم وجود أى عروض رسمية للتعاقد مع الثنائى، كما لا يوجد أى نية من جانب القلعة الحمراء في التفريط في اللاعبين، من حيث البيع أو الإعارة، لأنهم يعدو من الركائز الأساسية بالفريق الحمراء.





وانتشرت بعض الأقاويل في الفترة الأخيرة، عن وصول عروض لضم حسين الشحات أو محمد مجدى قفشة، ليس لها أي أساس من الصحة بل هي مجرد اجتهادات صحفي.





ويلتقي الأهلي نظيره إنبي مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في ظل منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب، بعدما حسم لقبه منذ عدة أسابيع، برصيد 82 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 45 نقطة.





وفاز النادي الأهلي في الجولة الماضية بصعوبة شديدة على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لاعبه عمرو السولية من ضربة جزاء، في المباراة الأولى للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد.





قد أعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.