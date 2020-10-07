الكشف عن سبب انهيار العلاقة بين ميسي وبيكيه

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، عن سر انهيار العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله جيرارد بيكيه، داخل النادي الكتالوني.


انهيار العلاقة بين ميسي وبيكيه

وكان المدافع الإسباني بيكيه من أقرب اللاعبين في برشلونة إلى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال السنوات الأخيرة.


من جانبه ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن العلاقة انهارت بين اللاعبين، بسبب شعور ميسي أن بيكيه لم يدعمه خلال أزمته في الصيف الحالي.


وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انقلب على إدارة برشلونة، وطلب الرحيل عن النادي الكتالوني من خلال فاكس رسمي.


الجدير بالذكر أن ميسي تغيب عن بداية فترة الإعداد مع برشلونة، قبل أن يغير موقفه، ويقرر استكمال الموسم الأخير في عقده داخل "كامب نو".

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