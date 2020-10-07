أمطار وشبورة كثيفة بهذه المناطق.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم



- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية.- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.الوصف الفني لخرائط الطقس:

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس الأربعاء نهارًا- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.طقس الأربعاء ليلًا- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.الظواهر الطبيعية: