شاهد.. لحظة بكاء الموسيقار هاني مهنا في حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
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واحتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بخطوبتهما منذ عدة أشهر بعد قصة حب وحضر الخطوبة النجم تامر حسني.

دخل الموسيقار الكبير هاني مهنا في نوبة بكاء خلال في حفل زفاف ابنته هنادي على أحمد خالد صالح.

وعبر مهنا، عن فرحته بليلة العمر التي كللت زواج الثنائي الشاب.

وعقد القران في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

واحتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بخطوبتهما منذ عدة أشهر بعد قصة حب وحضر الخطوبة النجم تامر حسني.

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