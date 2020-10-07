ميدو ينتقد فرجاني ساسي ويؤكد: عقوبته عادلة

انتقد أحمد حسام ميدو، الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب فقدانه جزء من تركيزه خلال الفترة الماضية.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن هذا الأمر جعله يظهر بهذه الصورة خلال اعتراضه على حكم مباراة المصري البورسعيدي.

وأشار ميدو إلى أن هذه الفترة المهمة في مشوار الزمالك لا تتحمل أن يفقد ساسي تركيزه، معبرا عن سعادته برد فعل مرتضى منصور بشأن واقعة فرجاني ساسي، مؤكدا على ضرورة أن يعلم أن ما حدث يجب ألا يتكرر في الزمالك مرة أخرى.

وأكد أن عقوبة ساسي عادلة وطبيعية بعد اعتراضه على أمين عمر بشكل لا يليق.