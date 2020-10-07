التشيرنجيتو: لاعبو ريال مدريد غير واثقين من الفوز بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل غرف ملابس ريال مدريد، بشأن الموسم الجديد للفريق الملكي.





وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن فكر يحلق داخل غرف ملابس الريال بأن القائمة الحالية للفريق، ربما لا يمكنها المنافسة على حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا".





وأصاف:"لم يحصد الميرنجي، أي صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفة، كما أشارت العديد من التقارير إن الريال سيستمر بقائمة اللاعبين الحالية حتى نهاية الموسم الحالي".





وواصل:"أن اللاعبين يأملون في عودة هازارد إلى مستواه المعتاد خلال الموسم الجاري، وذلك لمساعدة الفريق في حصد العديظ من البطولة ومن ضمنهم بطولة أبطال أوروبا".





وقد تعرض هازارد للعديد من الإصابات خلال الموسم الماضي، كما تغيب عن بداية الموسم الحالي بسبب إصابة جديدة.