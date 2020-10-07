شاهد.. اللواء المنصوري يمازح الإعلامية ريهام إبراهيم على الهواء

داعب اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، الإعلامية ريهام إبراهيم على الهواء، قائلًا "أنا شعري كان أطول من شعر حضرتك قبل يوم الحرب".



وقال "المنصوري" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بدخل في أي مكان ومعايا خوذة الطيران التي ارتديها في حرب أكتوبر 1973، وهذه الخوذة هي بطاقتي بين الناس"، مضيفا بسخرية: "أنا أصلا مقطع بطاقتي".



كما كشف تفاصيل لقبه "الطيار المجنون" الذي أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي، موضحا: "افتخر بهذه اللقب لأنه دليل حبي وافتخاري لمصر، وجيش الدفاع عملت فيلم عني وسمته الطيار المصري المجنون".



واستطرد: "قمت خلال الحرب بـ52 طلعة منذ يوم 6 وحتى 24 أكتوبر، وقبل حرب أكتوبر دخلت لسرب بتاعي وكان سرب انتحار، وأصرينا على حلق رؤوسنا لأننا كنا في مهمة مقدسة".





