شاهد.. اللواء المنصوري يمازح الإعلامية ريهام إبراهيم على الهواء
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
شيماء حسن
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داعب اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، الإعلامية ريهام إبراهيم على الهواء، قائلًا "أنا شعري كان أطول من شعر حضرتك قبل يوم الحرب".
وقال "المنصوري" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بدخل في أي مكان ومعايا خوذة الطيران التي ارتديها في حرب أكتوبر 1973، وهذه الخوذة هي بطاقتي بين الناس"، مضيفا بسخرية: "أنا أصلا مقطع بطاقتي".
كما كشف تفاصيل لقبه "الطيار المجنون" الذي أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي، موضحا: "افتخر بهذه اللقب لأنه دليل حبي وافتخاري لمصر، وجيش الدفاع عملت فيلم عني وسمته الطيار المصري المجنون".
واستطرد: "قمت خلال الحرب بـ52 طلعة منذ يوم 6 وحتى 24 أكتوبر، وقبل حرب أكتوبر دخلت لسرب بتاعي وكان سرب انتحار، وأصرينا على حلق رؤوسنا لأننا كنا في مهمة مقدسة".
وقال "المنصوري" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بدخل في أي مكان ومعايا خوذة الطيران التي ارتديها في حرب أكتوبر 1973، وهذه الخوذة هي بطاقتي بين الناس"، مضيفا بسخرية: "أنا أصلا مقطع بطاقتي".
كما كشف تفاصيل لقبه "الطيار المجنون" الذي أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي، موضحا: "افتخر بهذه اللقب لأنه دليل حبي وافتخاري لمصر، وجيش الدفاع عملت فيلم عني وسمته الطيار المصري المجنون".
واستطرد: "قمت خلال الحرب بـ52 طلعة منذ يوم 6 وحتى 24 أكتوبر، وقبل حرب أكتوبر دخلت لسرب بتاعي وكان سرب انتحار، وأصرينا على حلق رؤوسنا لأننا كنا في مهمة مقدسة".
مصر تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أكد فيها، أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.
وقدم السيسي، التحية إلى روح جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.
وشدد الرئيس على أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أكد فيها، أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.
وقدم السيسي، التحية إلى روح جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.
وشدد الرئيس على أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.
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